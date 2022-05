“Esfriô”, né? Confira as tendências de casacos para o inverno e renove seu guarda-roupa

O inverno 2022 está cada vez mais próximo e o sul-mato-grossense não tira os casacos do baú já faz um bom tempo. Mas esse ano vai ser diferente, devido ao clima que já começou a esfriar desde o mês de abril. O Estado Online está bem animado para deixar algumas dicas e modelos de tendências para os casacos da estação.

Este inverno as tendências estão com bastante pelos e plumas para aquecer das geadas que os leitores locais não estão acostumados. Tem opções também de looks atemporais clássicos, podendo usar em vários lugares e estações, com estampas variadas em cores, animal print e no xadrez, que estão um arraso.

A primeira dica de hoje é na estampa que esta sendo uma das “queridinhas” nos últimos anos, o xadrez, no estilo peludinho que está super na moda, deixando mais charmoso o seu look.

Os blazers estão super vindo em estilos elegantes, sejam mais “quentinhos”, no estilo sobretudo alongados ou até mesmo na alfaiataria moderna.

A próxima dica é para quem adora aquele sobretudo babado, que nunca sai da moda. Podem apostar bastante nessa opção, vai estar bombando esse ano.

Por último o casaco Teddy vai chegar fazendo sucesso nas lojas nacionais, trazendo conforto em diversos tamanhos até mesmo alongados como sobretudos, o que deixa um aspecto de estar bem protegido.