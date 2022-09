Setembro começa com tempo seco e altas temperaturas

O mês de setembro começa com aumento de temperaturas. Nesta quinta-feira (01) os termômetros podem registrar temperatura máxima de 38ºC em Porto Murtinho, e de 37ºC em Corumbá e Aquidauana, municípios do Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para Mato Grosso do Sul prevê ainda tempo seco e mínima de 15ºC em Iguatemi. Para a Capital, a mínima estimada é de 21ºC e a máxima de 34ºC.

Outras máximas previstas para o dia são de 34ºC em Costa Rica e Ribas do Rio Pardo, 36ºC em Maracaju e 37ºC em Pedro Gomes.

Os índices de umidade relativa do ar ainda devem continuar baixos, com os índices de umidade relativa do ar entre 10 e 30%.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade recomendada é entre 50 e 80%. Entre 10 30% é considerado Estado de Alerta, onde a população deve tomar cuidados como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.; Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.; Consumir água à vontade. Também é necessário atenção redobrada para crianças, idosos e animais.