Sessão solene da Assembleia homenageia mulheres com Troféu Celina Jallad

Ainda de forma híbrida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) realizou uma solenidade, na manhã de hoje (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, 23 mulheres, todas indicadas pelos parlamentares, foram homenageadas com o Troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 03/2011.

Celina tem uma história dentro da instituição e da representatividade feminina no Estado. Professora e empresária, ela foi a terceira mulher a assumir um mandato no Legislativo de MS e a primeira a ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas. O prêmio é uma forma de valorizar os serviços da ex-deputada, falecida no dia 28 de fevereiro de 2011.

A sessão foi presidida por Mara Caseiro (PSDB), que propôs a sua realização e é a única representante feminina na atual legislatura. Compuseram a mesa junto dela o deputado Paulo Corrêa (PSDB), a primeira-dama Fátima Azambuja, a titular da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, e duas das homenageadas no plenário – as demais acompanharam de forma remota, por vídeo.

Em seu discurso de abertura, Mara Caseiro trouxe dados do IBGE de 2019 que mostram que a mão de obra no país ainda é 65% masculina e que, mesmo com Ensino Superior, as mulheres chegam a receber 48% menos nas mesmas profissões. Segunda ela, combater o assédio e a violência política é uma das prioridades da Alems.

Na sequência, foram anunciados os nomes das 23 premiadas com o Troféu Celina Jallad e houve a entrega simbólica do certificado para Mônica Dias Riedel, que discursou em nome de todas que receberam a honraria.

“Hoje é um dia em que em todo o mundo as mulheres estão mobilizadas, tanto para reconhecer a luta dos direitos e também estão em prol de pensar novas formas de combater os problemas sociais que as envolvem. Temos muito ainda pela frente. Eu torço para que mais mudanças ocorram e que as mulheres do futuro se orgulhem da gente, tanto quanto nos orgulhamos das nossas”, afirmou Mônica.

Josefina Ferreira da Silva, de 61 anos, atua há quatro na função de manutenção e limpeza da Alems e também estava presente no plenário. Emocionada, contou que conseguiu criar seu casal de filhos graças ao trabalho de diarista e que estava muito feliz em representar outras tantas mulheres. “Estou aqui todos os dias trabalhando e vejo que o mundo é das mulheres, para elas eu tiro o chapéu. Meus parabéns a todas, estou emocionada”.

Confira abaixo a lista de homenageadas com o troféu Celina Jallad:

Zonir Freitas Tetila – deputado Amarildo Cruz

Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva – deputado Antônio Vaz

Clediane Areco Matzenbacher – deputado Professor Rinaldo

Iris dos Santos Moreira e Gilmarcia Silva Pereira Alves – deputado Barbosinha

Odete Souza Porto e Cátia Teresinha Duarte de Almeida – deputado Coronel David

Aline Santos Nolasco – deputado Evander Vendramini

Vanda Cristina Camilo – deputado Gerson Claro

Cynthia Todeschini Vieira Tannous – deputado Herculano Borges

Laura Cristina Garcia Brito – deputado João Henrique

Rosa Medeiros Bezerra – Lucas de Lima

Cecília Tânia Grinberg Zauith – deputado Marçal Filho

Rosimeire da Silva – deputado Neno Razuk

Izulina Xavier – deputado Paulo Duarte

Akemi Higashi Iguma – deputado Renato Câmara

Karina de Cássia Santos Garcia – deputado Zé Teixeira

Mônica Dias Riedel, Delasnieve Miranda Daspet de Souza, Elaine Benicasa, Laura Tavares, Maria Vilma Rotta e Josefina Ferreira da Silva – deputada Mara Caseiro

(Com informações da assessoria da Alems)