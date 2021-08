Sesau passa a oferecer teste que fica pronto em 20 min

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) passou a ofertar testes rápidos com o resultado em 20 minutos. O Centro de Testagem da prefeitura foi inaugurado no último dia (10), e passou a ofertar gratuitamente à população até 350 exames de antígeno por dia.

O resultado é considerado o mais confiável dentro dos testes rápidos, se enquadrando no padrão ouro, assim como o RT-PCR. O exame utiliza a mesma forma de coleta de material para análise do exame mais realizado na rede municipal de saúde, através do Swab nasal. Da mesma forma que o RT-PCR, só será feito o exame em quem apresentar sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dores de cabeça e pelo corpo e febre, há até sete dias.

Após a coleta do exame, a pessoa aguarda até 20 minutos para sair o laudo e quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento. O paciente também passa a ser monitorado pelo serviço da Sesau e poderá entrar em contato com a teleconsulta em caso de dúvidas, pelo telefone 2020-2170.

O teste de RT-PCR continua sendo ofertado em 32 unidades de saúde da Capital, sendo realizados até 700 coletas por dia por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento. O resultado do exame é disponibilizado de três a cinco dias úteis após a coleta no site da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Caso o paciente tenha alguma dificuldade de acesso, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima.

Serviço

Instalado em estrutura cedida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), o Centro de Testagem da Covid-19 conta com quatro boxes para cadastro e quatro boxes para coleta, sendo um adaptado com acessibilidade, e sala de aconselhamento pós-teste. O efetivo é composto por 23 servidores, entre administrativos, técnicos e enfermeiros, além de acadêmicos, que irão trabalhar em regime de plantão.

O Centro de Testagem Covid-19 está situado na Rua Barão Do Rio Branco, 1811, Centro. O atendimento é diário, incluindo fins de semana e feriados, de 7h30 às 17h30. Não é necessário agendamento.

Veja também: MEC abre novas vagas em curso para professor de alfabetização