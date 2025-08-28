Sesau oficializa fluxo para regular atendimentos de ambulâncias privadas pelo sistema do SAMU

ambulancia samu
Foto: ilustrativa/ Nilson Figueiredo/Arquivo

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) publicou, no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (27 de agosto), a Resolução nº 904/2025, que institui um novo fluxo de regulação médica para os serviços privados de atendimento pré-hospitalar móvel. A medida define que todas as ocorrências de urgência atendidas por ambulâncias particulares, concessionárias de rodovias e ONGs deverão passar pela Central de Regulação das Urgências do SAMU/192 antes do encaminhamento para a rede pública de saúde.

Segundo a Sesau o objetivo é organizar o acesso aos hospitais públicos e garantir a igualdade entre pacientes com e sem atendimento particular.

“A Resolução nº 904/2025 não altera o atendimento prestado à população. O documento apenas organiza e formaliza o fluxo de regulação dos pacientes que precisam ter acesso à Rede de Assistência à Saúde no âmbito da urgência/emergência, e que são atendidos em ocorrências primárias por serviços de APH privados, concessionárias de rodovias ou de ONGs”, diz a nota enviada ao O Estado.

A Sesau assegura ainda que, “o atendimento segue normalmente, garantindo maior organização, segurança e transparência no direcionamento dos pacientes para o SUS.”.

A partir da publicação, sempre que uma ambulância privada atender um paciente em residência, local público ou ambiente de trabalho e houver necessidade de encaminhamento para hospitais do SUS, será obrigatória a regulação via SAMU/192.

A medida vale para:

-Serviços de ambulâncias privadas;

-Concessionárias de rodovias;

-Organizações ONGs (Não-Governamentais) habilitadas.

Para solicitar a adesão ao novo sistema, as empresas deverão:

-Apresentar alvará de licença sanitária;

-Informar os responsáveis técnicos de medicina e enfermagem;

-Detalhar o fluxo de atendimento e a quantidade de viaturas disponíveis;

-Assinar o Termo de Adesão à Central de Regulação das Urgências do SAMU.

Atendimentos com e sem plano de saúde

O novo fluxo é voltado para pacientes que não possuem plano de saúde e dependem do SUS para atendimento hospitalar.

Nos casos em que o paciente tiver convênio médico, o transporte e a internação devem ser direcionados para hospitais da rede privada, sem utilização de leitos da rede pública.

Integração com a rede pública e apoio do SAMU

A resolução também estabelece que, em casos onde a ambulância privada não tiver suporte avançado disponível no momento do atendimento, a Central do SAMU poderá enviar viaturas para apoio imediato ao paciente.

Entretanto, a SESAU reforça que o SAMU não se responsabiliza por indisponibilidade de leitos, retenção de macas ou equipamentos nos hospitais de destino, ficando a gestão da internação sob responsabilidade das unidades receptoras.

Revisão obrigatória a cada dois anos

As empresas privadas, concessionárias e ONGs que aderirem ao sistema deverão renovar o cadastro a cada 24 meses, apresentando novamente os documentos exigidos para manter o direito de encaminhar pacientes pela rede pública.

Regras para retirada de Benzetacil

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande publicou, nesta segunda-feira (25 de agosto), a Resolução nº 903/2025, que estabelece novos critérios para a dispensação e prestação de contas da Benzetacil (Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI), antibiótico fornecido pelo Ministério da Saúde e de uso exclusivo para o tratamento da sífilis na rede pública.

Assinada pela secretária municipal Rosana Leite de Melo, a medida tem como objetivos padronizar o acesso ao medicamento, garantir o uso racional e evitar desperdícios. A resolução também reforça a obrigatoriedade do registro eletrônico de cada dispensação e o controle rigoroso das notificações de casos da doença.

Questionada sobre a quantidade disponível e os locais de acesso à medicação, a Sesau informou:
“Quanto ao medicamento, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) informa que está em processo de aquisição da Benzetacil para abastecimento da Rede Municipal de Saúde. Enquanto a nova compra é finalizada, a SESAU está realizando o remanejamento das doses entre as unidades de saúde que possuem estoque, de modo a garantir a continuidade do atendimento à população”, diz nota enviada ao O Estado.

Regras mais rígidas para acesso ao medicamento

De acordo com a resolução, a penicilina será destinada exclusivamente ao tratamento de sífilis adquirida, inclusive de parceiros sexuais, sífilis em gestantes e sífilis congênita (em casos específicos). Para ter acesso ao medicamento, o paciente deve apresentar documentação obrigatória nas UDM (Unidades Dispensadoras de Medicamentos):

A entrega do medicamento será feita apenas em unidades com farmacêutico regularmente lotado, conforme as regras da Remus (Rede Municipal de Saúde).

 

Suelen Morales

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *