SESAU oferece vacinação da influenza na Central do Cidadão

Nesta terça-feira (04), a vacinação itinerante acontece durante todo o dia na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) oferecendo 800 doses da vacina Influenza por quem ali passar.

A Ação está sendo feita com parceria com a Escola Padrão mandou os alunos do quarto período a participar da ação. “A ação é uma parceria com a Sesau e Escola Padrão. Os alunos do curso técnico de enfermagem estão administrando a vacina na população que ainda não recebeu a dose da Influenza” explicou Edson Junior, enfermeiro da Escola Padrão.

Para se vacinar no local é preciso um documento com foto, e lá eles entregam o comprovante de vacinação. De acordo com último relatório divulgado pelo Serviço de Imunização da Sesau , 35,18% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande.

Interessados poderão ir até o local que estará atendendo até às 17h. Até às 10h haviam sido vacinadas 400 pessoas.

