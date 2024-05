Sesau não considera acabar com atendimento 24h do CRS Tiradentes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu rumores divulgados nesta quarta-feira (15), sobre possível fechamento do atendimento 24 horas para adultos do Complexo Regional de Saúde Dr. Antônio Pereira – CRS Tiradentes.

“A Sesau, em nenhum momento considerou essa possibilidade, mesmo estando em pleno estudo da ampliação no atendimento da especialidade da Pediatria na Rede Municipal de Saúde. O atendimento 24 horas na unidade segue normalmente, sem alteração”, diz o texto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram