Sergio Moro enfrentará novo julgamento no TSE por abuso de poder econômico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou o julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil) para os dias 16 e 21 de maio. As novas datas atendem recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), apresentados no mês passado pelo PL e pelo PT.

Os partidos tentam reverter a decisão do TRE-PR, que decidiu contra a cassação do senador, em julgamento finalizado no dia 9 de abril, em Curitiba. Após a decisão, Moro fez uma declaração afirmando que a Corte preservou a “soberania popular” e “honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses”.

A chapa de Moro foi acusada de caixa dois, utilização indevida de meios de comunicação social, além de abuso de poder econômico. As ações foram protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, em novembro e dezembro de 2022.

Na última terça (7), a Procuradoria-Geral Eleitoral recomendou ao TSE a rejeição dos recursos. Segundo parecer do vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, manter o resultado do TRE-PR não significa criar um precedente para incentivar gastos excessivos na pré-campanha.

Com informações do SBT News.

