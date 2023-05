Semana começa com temperaturas amenas e umidade relativa do ar baixa em MS

A previsão do tempo para esta semana indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, devido a um sistema de alta pressão que favorece uma massa de ar frio. Além disso, esse sistema contribui para uma umidade relativa do ar mais baixa em Mato Grosso do Sul.

Neste período, as temperaturas mínimas variam de 10ºC a 13ºC. E as temperaturas máximas na região Sul são de até 27ºC. Já para a região Norte, espera-se mínimas entre 12ºC e 16ºC, e máximas de até 31ºC.

Na Capital, a mínima será entre 13ºC e 14ºC e máxima de até 28ºC. Além disso, espera-se uma umidade relativa do ar entre 20% e 40%, com destaque para a região norte do Estado. Portanto, recomenda-se beber bastante água.

Os ventos devem atingir entre 30 e 40km/h. Devido as condições de céu limpo, a amplitudes térmica, que é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, segue acentuada, com aquela sensação de frio na madrugada e no amanhacer. Ao longo do dia a temperatura vai se elevando.

No domingo de Dia das Mães, a meteorologia indicou temperaturas mais baixas, entre 4ºC e 6ºC, na região Sul do Estado, com 4,3ºC em Iguatemi, e 5,7ºC, em Amambai.

