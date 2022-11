Semana começa com possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (21) indica possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo fica instável no início da semana, com chuva leve e queda de temperatura.

A coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, explica que as instabilidades são oriundas do deslocamento de cavados. “São áreas alongadas de baixa pressão, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade e atuação do sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai”

Em Campo Grande, o dia amanheceu com sol entre nuvens. Os termômetros marcam de 23ºC a 31ºC. Ainda hoje a temperatura pode chegar aos 35ºC em Três Lagoas, 34ºC em Coxim, 31ºC em Dourados, Maracaju e Aquidauana, 29ºC em Miranda, 27ºC em Corumbá e 26ºC em Porto Murtinho.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta laranja, ou seja, de perigo, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil alerta para em casa de rajadas de vento a população não se abrigue embaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e se possível desligar aparelhos elétricos e quadro de energia.