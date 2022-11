Sem obras de manutenção, estrutura do complexo ferroviário está desabando

Localizado aos fundos da Feira Central, o complexo da antiga ferroviária encontra-se em situação de desabamento e moradores da região denunciaram ao jornal O Estado a falta de manutenção por parte das autoridades com o local. Segundo o secretário da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), Max Freitas, o município conhece os problemas com a estrutura do barracão e está em busca de soluções.

Conforme o secretário, técnicos da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) já estão fazendo estudos técnicos, para realização de um escoramento emergencial no edifício. “A primeira medida precisa ser emergencial, para não terminar de desabar a estrutura e isso engenheiros técnicos da Sisep já estão fazendo, realizando um levantando do material para podermos fazer o escoramento emergencial. No segundo momento, nós sabemos as condições financeiras de uma restauração e a partir disso já abriremos um processo de resultado do projeto, pra saber quanto que vai custar a obra de restauro”, disse.

Ele destacou que já existem tratativas com a prefeita Adriane Lopes e com Tereza Cristina, que vai assumir como senadora, e com vereadores, como Camila Jara, para encontrarem formas de conseguir recursos federais, assim como aconteceu para a Feira Central. “Por meio de emendas também de senadores, do Governo do Estado e da própria prefeitura, teremos a abertura do processo de restauro. Para nós tentarmos estimar esse valor e trazer, por meio de emenda federal, também esse restauro para a antiga ferroviária”, disse Max, que pontuou que além de restauração, o lugar deverá receber salas de treinamento, ensaios, e de cursos de cultura. A Sugepe (Subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos da Prefeitura de Campo Grande) informou ainda que a rotunda também está incluída nas obras do futuro Parque Tecnológico de Inovação que será implantado no Complexo Ferroviário.

Por Camila Farias– Jornal O Estado de MS.

