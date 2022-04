Seleta e unidades de saúde abrem no feriado para vacina da COVID e Influenza

Mesmo com o feriado, seis unidades de saúde e o Polo Seleta abrem durante todo o dia de hoje (15) feriado da Paixão de Cristo, para a vacinação contra a COVID-19 e Influenza, seguindo os calendários estabelecidos pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

A primeira dose da vacina contra a COVID-19 segue e disponível para todas as pessoas de 12 anos ou mais e para o público infantil, a partir dos cinco anos. A criança que tomou a Pfizer pediátrica até o dia 18 de fevereiro já está apta a receber a sua segunda dose, assim como aquelas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 18 de março.

Quem tomou a primeira dose de Pfizer até o dia 20 de março, Coronavac até 18 de março ou a Astrazeneca até 12 de fevereiro já pode receber a segunda dose.

A terceira dose segue disponível para pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas de 12 anos ou mais que tenham as mesmas condições clínicas e que tenham sido vacinadas com a segunda dose até o dia 14 de dezembro. Vacinados com o Imunizante da Janssen até a mesma também podem tomar a dose de reforço.

Já a quarta dose está liberada para os seguintes públicos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunocomprometimento, desde que tenham tomado a terceira dose até dia 13 de dezembro.

Influenza

Já a vacinação contra a Influenza está aberta ara idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde de qualquer idade. Para este público é necessária a comprovação do vínculo, através da apresentação da carteira profissional ou declaração por escrito da empresa em que presta serviço.

Onde se vacinar?

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Imbirussu

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

Lagoa

USF Coophavilla