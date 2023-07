Segunda-feira será estável, mas tempo deve mudar esta semana

A semana começa com tempo estável, mas a meteorologia indica que a semana deve ter mudança no clima, com frio à vista para Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (10) haverá sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de circulações anticlone na atmosfera, o que favorece o tempo seco e quente.

A temperatura mínima devem ser de 18°C nas regiões sul, leste e nordeste do Estado, chegando a máxima de 32°C. Já no norte, os termômetros variam entre 17°C e 35°C, enquanto em Campo Grande a mínima pode chegar a 20°C e a máxima ser de 32°C.

No período da tarde prevalece os baixo índices de umidade relativa do ar, condição que acende alerta para a saúde. É indicado a ingestão maior de líquidos e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos. Já as rajadas de vento raramente devem passar dos 50 km/h.

Frio

O tempo começará a mudar a partir de quarta-feira (12) com a chegada de uma nova frente fria que irá mandar embora o tempo seco do Estado, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada; porém há possibilidade de ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para as regiões sul e leste.

Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas a partir de quinta-feira (13) e as menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira (14), com valores entre 5-8°C,

principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Contudo, alguns modelos de previsão do tempo indicam valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3 e 4°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7-8°C.