Segunda-feira de sol com temperaturas acima dos 33º em MS

A previsão do tempo para hoje (1) é de sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não descarta possibilidade de chuvas isoladas, com destaque na região sul do Estado.

Ainda conforme a nota da Cemtec para hoje, as instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria no Estado, aliado ao transporte de unidade e deslocamento de cavados.

As temperaturas mínimas previstas variam entre 19/20°C e máximas de até 30°C para as regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 19/25°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, mínimas de 21°C e máxima de 30°C.

Os ventos atuam de norte/nordeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.