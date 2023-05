Segunda-feira começa com temperaturas geladas e previsão de chuva em MS

A semana começou com tempo instável em Mato Grosso do Sul, com queda nas temperaturas e previsão de chuva em maior parte do Estado, de intensidade moderada a forte, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas ainda devem cair mais ao longo da semana.

No domingo, o município de Bonito registrou 81 milímetros de chuva, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão. Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Bela Vista, Rio Brilhante, Maracaju e Ladário registraram chuva acima de 30 milímetros. Campo Grande apresentou índices semelhantes, com 30 milímetros de chuva na região do bairro Carandá Bosque.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica se deve a atuação de uma frente fria e a presença de uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, combinação que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Campo Grande deve ter temperatura mínima de 18ºC nesta segunda-feira (29) e máxima de 26ºC. Corumbá, a 419 km de Campo Grande, também amanheceu com céu encoberto e registro de 18ºC. Já em Ponta Porã e Porto Murtinho o dia começou com mínima de 21ºC.

