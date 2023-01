SED divulga nova lista de designação para matrículas na Rede Estadual

Alunos cadastrados na segunda etapa da pré-matrícula para Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul divulgou já podem conferir às escolas para qual foram designados. A lista foi divulgada hoje (15), e corresponde aos estudantes cadastrados na segunda etapa da pré-matrícula realizada entre os dias 9 a 13 de janeiro.

Com a divulgação dos nomes o próximo passo é a efetivação da matrícula, etapa determinante para garantir a vaga do aluno. A lista de designação fica disponível para consulta no portal da Matrícula Digital com os nomes dos estudantes e das escolas.

Conforme a SED (Secretaria de Estado de Educação) a designação é feita de acordo com a ocupação das vagas disponíveis nas unidades escolares apontadas como 1ª, 2ª ou 3ª opções.

Para efetivar a matrícula os pais ou responsáveis devem comparecer até a unidade escolar designada e apresentar os documentos necessários para o cumprimento da etapa junto à secretaria da escola.

Atendimento

Alunos, pais e responsáveis que tiverem dúvidas quanto ao processo podem entrar em contato com a SED pelo telefone da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Os atendimentos também podem ser feitos de forma presencial na sede da Central, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

Os horários de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

