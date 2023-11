Secretários da Capital devem deixar cargo para disputar eleição para vereador

Para estarem aptos para disputar vagas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos nas eleições municipais do ano que vem, secretários, tanto do município, quanto do Governo do Estado, devem se descompatibilizar dos seus cargos até 6 de abril do próximo ano, conforme exigência da lei eleitoral. De olho nesse cenário, alguns nomes que desejam concorrer ao pleito já começaram a declarar suas intenções.

Ao jornal O Estado, Sandro Benites (Patriota), secretário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), disse que deixará o cargo no ano que vem, para reassumir seu mandato de vereador e concorrer à reeleição. Apesar de não ter dito o mês, tudo indica que deverá ser no começo do ano, já que a prefeita Adriane Lopes (PP) já declarou que espera que quem for concorrer deixe seus cargos até dezembro.

Além de Benites, existe a expectativa que se afastem dos cargos para concorrer às eleições municipais, os secretários: João Rocha (secretário de Governo), Maicon Nogueira (secretário da Juventude), Adelaido Vila (Sidrago), o ex-vereador Chiquinho Telles (Subsecretaria de Assuntos Comunitários).

Já no Governo do Estado, o único nome, até o momento, é o do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina (PSDB), que deve reassumir mandato como deputado estadual. Segundo informações, ele tem planos para uma candidatura para deputado federal no futuro. Caso isso se confirme, o deputado João César Mattogrosso (PSDB) perde a vaga na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), sem poder retornar para a Câmara de Vereadores, já que renunciou ao mandato para assumir como deputado.

Por – Daniela Lacerda.

