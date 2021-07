Scarlett processa Disney por Viúva Negra. Isto no streamming. Assim, explica o advogada da atriz da Marvel e dona do papel da vingadora. Esta explicação ainda destaca que havia garantias. “Lançamento exclusivo apenas no cinema. Ou seja, sem incluir Disney+”.

Por isso, é quebra de contrato e trends no Twitter com 55 mil menções. A conta da @BRMarvelNews, postou sobre o assunto. “Hoje a janta é rato assado… Scarlett Johansson está processando a Disney por quebra de contrato com o lançamento de #ViúvaNegra. A atriz afirma que no seu contrato estava garantido o lançamento exclusivo do filme apenas no cinema, sem incluir o Disney+”, cutucou.