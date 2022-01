Saúde estadual notifica novas mortes por COVID-19 e Influenza

Mato Grosso do Sul registrou neste sábado (22) mais 1.916 novos casos COVID-19 e duas mortes provocadas pelo coronavírus. Entretanto, o vírus da influenza e sua mutação (H3N2) registrou novos sete casos, além de três mortes diagnosticadas com o mesmo caso.

Segundo boletim epidemiológico, as últimas vítimas da COVID-19 em MS tratam-se de um homem diabético e com hipertensão, de 50 anos, que faleceu em Corumbá; e uma idosa, de 81 anos, moradora de Fátima do Sul que possuía doença cardiovascular crônica. Ambos os óbitos aconteceram na quinta-feira (20).

Já pelo lado da influenza, três vítimas que não resistiram à força do vírus eram de Campo Grande. Sem nenhuma comorbidade, uma idosa de 86 anos morreu na última terça feira (18), porém o registro do óbito só veio a acontecer hoje.

Outro caso é de um homem, de 39 anos, dono de uma doença cardiovascular crônica e de diabetes mellitus. Por fim, um idoso de 63 anos faleceu devido a força do vírus. Os dois óbitos aconteceram na quinta-feira (20).