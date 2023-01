Salgando no bolso, 1 Kg de sal ultrapassa os R$5 em supermercado da Capital

Pesquisa verifica os valores dos principais produtos da cesta básica

Por Evelyn Thamaris

Salgando não só a comida, mas o bolso dos campo-grandenses, um pacote de 1 Kg de sal de cozinha chega a custar R$5,59 em supermercado da Capital. Levantamento realizado semanalmente pelo jornal O Estado realiza cotação de preços produtos que compõem a cesta básica, visitando seis dos principais supermercados de Campo Grande.

Contando com variação de 64,90%, o sal Cisne tem o menor valor praticado no Fort Atacadista, onde é vendido por R$3,39. Ao passo que seu maior preço está no supermercado Pires (R$5,59), gerando um preço médio para o consumidor de R5,10. O arroz também não está para brincadeira podendo ser comprado com valores entre R$ 16,98 (Nunes) e R$20,80 (Comper). A variação encontrada é de 22,50% e o valor médio de venda R$18,99.

Feijão carioca de 1 Kg conta com média de precificação de R$8,44, com variação de um comércio e outro de 16,91%. Já os valores, vão de R$7,69 (Fort) a R$ 8,99 (Nunes). O óleo de soja de 900 ml pode ser comprado por R$7,15 no Fort Atacadista e R$8,79 no Nunes em seu preço mais elevado (22,93%). O consumido deve gastar em média R$7,68 para adquirir o produto.

A dupla da manhã, açúcar e café, juntos geram um gasto d cerca de R$ 27 para o campo-grandense, já que o açúcar refinado de 1 kg tem preços entre R$5,15 (Atacadão) e R$8,29 (Nunes). A variação do item, levando em conta o menor e maior valor é de 60,97%, enquanto o custo médio de consumo é de R$5,90. O café de 500 g está mais em conta no Fort Atacadista (R$17,39) e mais caro no mercado Nunes (R$18,90). O preço médio do produto é de R$17,78 e diferença obtida é de 8,68%.

Leite integral tem oscilação baixa entre os valores praticados na Capital (22%), onde preços estão entre R$4,09 (Fort) e R$4,99 (Pires). Média para o consumidor é de R$4,63. Já a margarina obteve diferença de 41,22% dentre os locais pesquisados que tem preços entre R$8,49 e R$11,99 no Pires (R$10,20).

Higiene

Papel higiênico com 12 rolos pode ser encontrado com preços que vão de R$19,90 (Assaí) a R$29,69 no supermercado Pires, o que desencadeia um custo médio de R$24,10 para o consumidor. A variação entre os seis comércios é de 49,20%. O sabonete de 90 gramas conta com valores entre R$2,28 e R$ 3,49 (53,06%). Para comprar o produto será necessário um gasto médio de R$2,71.

A carne bovina, vendida a vácuo, sendo o corte o coxão mole teve variação de 27,36%, sendo, com preço médio para o consumidor de R$38,31. Os valores podem ser encontrados entre R$32,90 (Pires) e R$41,90 (Assaí).

Hortifrúti

A cebola é comercializada em seu maior valor a R$8,99 no Comper, ao passo que menor está no Atacadão por R$3,99 o quilo (R$6,04), com isso a diferença de preço gerada será elevada, ficando em 125,31%. A batata conta com variação de 55,26%, sendo os valores encontrados em menor e maior preço respectivamente são R$5,79 ( Comper) e R$8,99 no Pires (R$7,08).

Tomate tem está com diferença de preço alta (80,16%). Os valores do fruto vão de R$4,99 (Assaí) a R$8,99 no mercado Nunes (R$7,21).