Salário mínimo pode chegar a R$ 1.169 com um valor de R$ 22,00 a mais do aprovado na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A previsão é do próprio Congresso Nacional que enviou nesta terça-feira (31), o projeto da lei orçamentária do próximo ano.

O valor aprovado pela LDO era de R$ 1.147, mas com a alta inflação foi corrigido. A base para cumprir a Constituição, que determina a manutenção do poder de compra do salário mínimo, é feita por meio do INPC ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Por isso a modificação..

A cesta básica está mais cara, assim como as contas mensais e o combustível. A previsão para o INPC em 2021 saltou de 4,3% para 6,2%. Com a inflação avançando, o salário mínimo deve aumentar ainda mais até o fim do ano.

