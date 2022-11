Sábado será ensolarado, com máxima de até 39°C na capital

Neste sábado (19), o dia iniciou com calor e sol em Campo Grande. A temperatura pela manhã é de 27°C, com previsão de chegar até 39°C no período da tarde, conforme prevê o Cemtec/Semagro (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul).

Na maior parte grande do estado, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas na região do bolsão, que engloba os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Na região Sul do estado, esperam-se temperaturas mínimas entre 16/17°C e máximas de até 33°C. Já na região norte, esperam-se mínimas entre 20/23°C e máximas de até 39°C. Na capital, a mínima esperada é de 20°C e máxima de 36°C.

De acordo com o Cemtec/Semagro, também espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão do estado.

Em diversas regiões do estado, a previsão é de que haja ventos atuando do quadrante leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h, que pontualmente podem atingir valores de 70 km/h.