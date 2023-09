Sábado será de tempo instável com possibilidade de tempestade em MS

A previsão do tempo para hoje (9), indica tempo instável com possibilidade de tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, na região sul do Estado.

Em Campo Grande, o sábado amanheceu com céu aberto e poucas nuvens e registra neste exato momento 21ºC. A tarde, a máxima não ultrapassa os 28ºC.

Já na região sul do Estado, a temperatura não deve ultrapassar os 25ºC, em Iguatemi. Em Ponta Porã, a mínima é de 20ºC e a máxima será de 23ºC.

Para a região pantaneira as máximas previstas para hoje é de 35ºC em Coxim, e 31ºC em Corumbá.

