Sábado será de tempo estável com máxima de 32ºC em MS

Sábado começou fresquinho, mas deve esquentar durante o dia. De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), hoje (29), o tempo será estável com sol e algumas nuvens no céu. Segundo informações da Cemtec, em Campo Grande a máxima será de 29°C com umidade relativa do ar variando entre 90% e 50%. Não há previsão de chuva na Capital.

Em Dourados, os termômetros variam entre 16°C a mínima e 28°C a máxima. Já em Ponta Porã a previsão de hoje é que a máxima não ultrapasse os 27°C. Na região de Três Lagoas as temperaturas ficam entre 18°C e 29°C. Já nas regiões Sudoeste, Pantanal e Norte do Estado os termômetros atinge os 32ºC.

Segundo a meteorologia, Os ventos atuam de norte/nordeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.