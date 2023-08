Sábado será de tempestades e queda de temperatura em MS

A previsão do tempo para hoje (19) é de tempo instável, com possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul. As temperaturas terão uma queda significativa, onde as mínimas podem atingir entre 12/16°C, principalmente no sul do Estado.

Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 17 e 21°C e máximas de até 32°C. Em Campo Grande, mínimas entre 18-19°C e as temperaturas máximas estarão mais amenas, com valores de até 26°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40-60 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60km/h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.