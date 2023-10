Sábado será de muito calor com possibilidade de tempestades no final da tarde

As chuvas podem aparecer em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, neste sábado (30). De acordo com a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação, mas há possibilidade de pancadas de chuvas, de intensidade fraca e moderada, e também de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido o avanço de uma frente fria no Estado.

São previstas para hoje, temperaturas mínimas entre 17/21°C e máximas que podem atingir os 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-22°C e máximas de até 35°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste do estado. Por isso, segundo os meteorologistas da Cemtec, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

