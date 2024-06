Sábado será de calor intenso e baixa umidade em Mato Grosso do Sul

O sábado (22) promete ser de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma grande massa de ar quente e seco cobre toda a região central do Brasil, contribui para a elevação das temperaturas que podem atingir até 34°C no estado.

As cidades de Mato Grosso do Sul devem enfrentar um dia de calor intenso. Em Campo Grande, os termômetros começaram o dia marcando 21°C e podem chegar a 31°C ao longo do dia. Em Dourados, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C. Ponta Porã, localizada na fronteira com o Paraguai, registra mínima de 19°C e máxima de 29°C.

Na região leste, Anaurilândia apresenta temperaturas entre 20°C e 33°C, enquanto em Paranaíba, no bolsão, os valores oscilam de 17°C a 32°C. Em Três Lagoas, a mínima é de 20°C e a máxima de 33°C.

No norte do Estado, Coxim inicia o dia com 17°C e a temperatura sobe até 34°C durante a tarde. Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá devem atingir máximas de 34°C, com mínimas de 19°C e 23°C, respectivamente. Porto Murtinho, no sudoeste, registra a temperatura mais elevada do estado, começando o dia com 24°C e alcançando os 35°C.

A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul deve ficar entre 15% e 40%, com índices mais baixos nas regiões do bolsão, Pantanal e centro-norte. Essa condição requer cuidados especiais para a saúde, como a ingestão de bastante líquido, a umidificação dos ambientes e a evitação da exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Este sábado, 22 de junho, será um dia para redobrar os cuidados e estar atento às mudanças no clima, mantendo-se preparado para o calor e a seca que dominam Mato Grosso do Sul.

