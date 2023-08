Sábado de tempo estável e clima seco em MS

Sábado será de tempo estável e clima seco em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as amplitudes térmicas seguem acentuadas e podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no extremo sul do Estado.

Conforme os dados do sistema meteorológico, o clima ameno e sensação de frio na madrugada ao amanhecer continua nas próximas semanas com gradativa elevação das temperaturas durante o dia. As pancadas de chuva devem ocorrer no período tarde e noite no extremo sul do Estado. Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados que atinguem o Centro-Oeste brasileiro.

Durante o dia, as temperaturas estarão em elevação. São previstas temperaturas mínimas entre 12-20°C, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas máximas atingem até aos 32°C nas regiões do pantanal sul-mato-grossense. Em Campo Grande, mínima será entre 15-16°C e máxima não ultrapassará os 29°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%, com destaque para a região centro-norte do estado.

Os ventos atuam do quadrante leste com velocidades entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.