Sábado de tempo estável com calor se aproximando dos 33ºC

Sábado será de tempo estável com predominância do sol em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo no Estado terá poucas variações, podendo atingir a temperatura máxima de até 33ºC

Na região do Pantanal sul-mato-grossense, a mínima é de 21°C em Corumbá e 18°C em Aquidauana, com a máxima chegando a 31°C em ambas cidades. Já no sudoeste do Estado, em Porto Murtinho os termômetros registrará pela manhã 23°C e poderá alcançar os 33°C no período da tarde. No norte de Mato Grosso do Sul, em Coxim, a mínima será de 17°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas a manhã será mais fria com 15°C, mas no período da tarde, volta a esquentar atingindo os 29°C.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C, enquanto a máxima alcançará os 30°C. Já na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã as mínimas pela manhã registrará 17°C e os termômetros não devem passar dos 28 °C, enquanto no cone sul, em Iguatemi a mínima de 17°C e máxima de 28°C.

Segundo os meteorológicos, e importante lembrar se proteger adequadamente contra a exposição prolongada ao sol e manter-se hidratado.

