Sábado de calor e temporais isolados em Mato Grosso do Sul

Neste sábado (12) o sol predomina na maioria das regiões de Mato Grosso do Sul e as temperaturas continuam em elevação. Pancadas de chuva e tempestades isoladas podem ocorrer na porção extremo norte das regiões centro-norte, pantaneira e leste.

As temperaturas seguem em elevação em todo Estado, com mínimas em torno de 19°C no início do dia, e máximas ao redor de 35°C durante a tarde. Já as instabilidades serão provocadas pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, associada a umidade e o aquecimento diurno, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O tempo seco também será destaque neste final de semana no Estado, com índices podendo ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Aumentar a ingestão de líquidos está entre as principais recomendações de especialistas para o período seco.