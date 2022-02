Rússia ataca a Ucrânia e explosões são ouvidas em várias cidades

Autoridades da Ucrânia confirmaram no início da madrugada desta quinta-feira (24) ataques em ao menos 10 regiões do país. A informação surge momentos depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter anunciado uma “operação militar especial” no país vizinho.

Já há relatos de explosões em Kiev, a capital ucraniana, e também nas cidades de Kharkiv, Dnipro e Odessa. De acordo com site O Poder 360, tropas russas foram vistas cruzando a fronteira ucraniana nas regiões de Chernihiv, Kharkiv e Luhansk.

Até a última atualização desta reportagem, pelo menos 8 pessoas morreram e 9 ficaram feridas em consequência de bombardeios russos. A informação foi divulgada por um assessor do ministro ucraniano de Assuntos Internos, Roman Mikulec, à agência de notícias.

Além da fronteira, tropas russas estão invadindo o território ucraniano também a partir de Belarus e da Crimeia. As autoridades fronteiriças ucranianas relataram que soldados bielorrussos estão integrando as tropas da Rússia.

“Putin iniciou uma invasão em larga escala na Ucrânia. Cidades pacíficas do país estão sob ataque. Isto é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e irá impedir Putin. A hora de agir é agora”, publicou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, às 0h58 (horário de Brasília).

A informação de que os ataques começaram também foi confirmada pelo vice-ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que as forças do país estão usando “armas de alta precisão” e que os bombardeios têm como alvos instalações e equipamentos dos militares ucranianos. Não especificou quais são essas armas.

Um dos alvos dos bombardeios, segundo reportou o jornalista do britânico Guardian Luke Harding, foi o aeroporto de Vasilkovsky, que fica perto de Kiev. O terminal abriga aviões de guerra das forças ucranianas. Também houve explosões em área próxima ao aeroporto de Chuguev, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Rússia.

Veja os primeiros momentos dos ataques

Rússia invade a Ucrânia As forças russas lançaram hoje um ataque militar contra várias cidades da Ucrânia. pic.twitter.com/0woUVREwX7 — DW Brasil (@dw_brasil) February 24, 2022

🚨Veja: Momento em que Rússia começa a atacar a capital da Ucrânia pic.twitter.com/nejRgGEJ2g — CHOQUEI (@choquei) February 24, 2022