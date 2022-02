Quinta-feira será de tempo instável com temperaturas de até 37°C

O tempo segue instável nesta quinta-feira (24) em Mato Grosso do Sul, com o sol predominando em algumas áreas, e nebulosidade com chance de chuvas em outras.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica que a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, e a disponibilidade de umidade e calor deixam o tempo abafado, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de raios na região norte do Estado.

Para as demais áreas do Estado, o Cemtec estima tempo firme com variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis que favorecem o tempo quente e seco.

Porém não se descarta chance de pancadas de chuvas com tempestades isoladas que podem ocorrer devido ao aquecimento diurno, condição típica de verão.

Nesta quinta-feira as temperaturas podem registrar mínimas entre 21°C a 24°C e máximas em torno de 32°C a 37°C. Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar bastante baixos, com índices em torno de 30% nas regiões sudoeste e pantaneira.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec para Campo Grande e alguns municípios do Estado.