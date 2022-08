Rotatória concluída libera trecho do macro anel que liga as saídas para Cuiabá, Sidrolândia e Corumbá

Desde o início da semana está liberado o tráfego no último trecho do macro anel rodoviário, ligação entre as saídas de Cuiabá (BR-163), Sidrolândia (BR-060) e Corumbá (BR-162), passando pela saída para Rochedo (MS-080).

A empreiteira contratada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) para construir a rotatória de acesso à BR-163 começou a instalar nessa quarta-feira (03) as últimas placas de sinalização.

Foram investidos R$ 3,2 milhões na construção da rotatória, que tem 600 metros de alças de acesso que foram sinalizados para ordenar a circulação viária no local.

A Prefeitura concluiu no ano passado os últimos 8 quilômetros do trecho norte do macroanel (entre as saídas de Rochedinho e Cuiabá), mas a liberação do tráfego dependia da construção da rotatória de acesso à BR-163.

Foi preciso aguardar o aval da ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) porque a intervenção abrangeria trecho da rodovia administrada por uma concessionária privada. Ano passado saiu a deliberação para o DNIT construir a rotatória.

Com a liberação deste último trecho do macroanel, o tráfego pesado de caminhões, carregado principalmente com soja e gado, será desviado do centro da cidade, indo direto para seus principais destinos, o núcleo industrial de Indubrasil e o polo empresarial Oeste, além dos frigoríficos.

Hoje este fluxo de veículo passa pelas avenidas Cônsul Assaf Trad, Mascarenhas de Moraes e Euler de Azevedo. O novo traçado será também uma alternativa para quem entrar na cidade pelas BR-060 e 262 e que vai em direção ao norte do Estado e a Mato Grosso e não precisa passar pelo Centro da cidade.

Obra retomada

A obra foi iniciada há 10 anos e foi retomada em 2018, após 4 anos de paralisação. A Prefeitura fez readequações no projeto e negociou junto ao Governo Federal a suplementação de recursos para custear intervenções que não estavam previstas no convênio original, firmado em 2009.

A Prefeitura concluiu as negociações com os proprietários que tinham áreas no traçado do macroanel, que atravessou 46 propriedades. Dos 24 quilômetros de todo o trajeto, foram executados os últimos seis quilômetros, entre as saídas de Rochedinho e Cuiabá. No quilômetro final, antes de chegar a BR-163 foi preciso negociar a desapropriação com os proprietários das áreas que margeiam a rodovia.

Com informações da assessoria