Rose Modesto consolida candidatura e mostra a que veio durante a convenção

Segundo Soraya Thronicke, escolha do vice na chapa ainda será discutida com futuros aliados

A candidatura da deputada federal Rose Modesto ao governo de Mato Grosso do Sul foi consolidada durante a convenção partidária do União Brasil, ontem (22), em Campo Grande. Com evento repleto de afiliados e postulantes às eleições, a agora candidata mostrou a que veio. No entanto, mesmo o nome de Murilo Zauith sendo cotado a candidato a vice, o União preferiu não lançar o postulante ao cargo e fará isso até que o período seja finalizado em 5 de agosto, respeitando a legislação eleitoral.

A presidente estadual do União Brasil, senadora Soraya Thronicke, disse que está otimista na eleição de Rose Modesto e afirma que, por ela, escolhe Murilo Zauith como candidato a vice-governador, mas que vai aguardar decisão coletiva, pois vários nomes estão postos.

“Ainda não podemos formalizar [o vice] e estamos estudando. A ata permite que a gente determine isso posteriormente. Queremos que todos estejam confortáveis, temos um time grande. E temos grande disputa para esse cargo. Temos a grandeza inclusive do nosso Murilo Zauith, que foi o nosso escolhido e está fazendo o charme dele. Mas ele está 100% dentro do projeto. É uma honra ter o Murilo conosco. Ele tem uma missão e está dentro do projeto. Para mim é uma facilidade, mas nós em breve vamos lançar o vice.”

Soraya diz que fez seu convite pessoal a Murilo, mas ainda não há consenso. “Isso aí é uma construção interna que temos de fazer, e nós não temos essa pressa, não. Ainda temos 20 dias para retificar ou ratificar a nossa convenção. Como estava marcada vamos consolidar nossa chapa, e com ajuste a serem feitos. O time está unido a ponto de questões pessoais serem deixadas de lado. O time é um só e União mesmo.”

A presidente afirma que o União Brasil ainda conversa com dois partidos “grandes” e por isso a legenda permanecerá com a lacuna sobre o(a) vice-governador(a) até o próximo mês.

Rose Modesto discursou e, emocionada, discorreu o longo caminho que percorreu até a candidatura. Ela pontuou que enfrentou fake news, e diversas falácias de que não sairia candidata a governadora, e reforçou que segue seu sonho somado à experiência na vida pública. Durante entrevista à imprensa, Modesto destacou os motivos de concorrer ao pleito.

“Estou muito feliz e me sentindo honrada. É um sonho que não é só meu, e MS terá a primeira mulher governadora. É um sonho de continuar cuidando das pessoas, faço isso desde que me formei como professora e depois na vida pública. A gente tem experiência e o momento é difícil em todo o Brasil, e esse olhar sensível e ao mesmo tempo acompanhado de homens e mulheres que estão empenhadas em verdadeiramente transformar as vidas das pessoas por meio da política.”

A candidata afirmou que seguirá campanha com bom debate político, sem baixarias e com respeito e seriedade. Ela destaca que traz o sentimento de mudança e que representa homens e mulheres sul-mato-grossenses. “Vamos trabalhar para fazer um Estado justo para todo mundo e que traga um conceito de um povo que sabe amar, que sabe ouvir e que não seja tão desigual. Temos de lutar para termos qualidade de vida.”

[Com Rayani Santa Cruz]