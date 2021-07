Richarlison faz hat-trick e Brasil vence a Alemanha

Com um início avassalador, o Brasil contou com hat-trick do atacante Richarlison para vencer a Alemanha por 4 a 2 na estreia das Olimpíadas. A Seleção Brasileira abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas os alemães diminuíram o marcador e deram um toque de emoção na reta final da partida.

Com menos de 30 minutos, o Brasil já vencia por 3 a 0. O camisa 10 Richarlison em grande dia fez todos os gols da seleção, que ainda desperdiçou um pênalti com Matheus Cunha. A Alemanha melhorou na segunda etapa e mesmo sendo dominada pelo Brasil encontrou dois gols em falhas da defesa brasileira. Paulinho sacramentou a vitória aos 49.

Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo D das Olimpíadas com 3 pontos. A Costa do Marfim, que também venceu na primeira rodada, é o próxima adversária do Brasil, no domingo, 25, às 5h30 (horário de Brasília). O grupo ainda conta com Arábia Saudita e Alemanha. Se classificam os dois melhores colocados.

(Com informações A Tarde Uol)