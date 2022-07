Ricardo Moon condenado a 23 anos de prisão se entrega

O PRF (Policial Rodoviário Federal) Ricardo Moon, que aguardava o julgamento em liberdade, no último sábado (23), se apresentou à polícia após pedido de prisão ser expedido pela Justiça.

Conforme o delegado João Paulo Sartori, a prisão já foi comunicada ao juiz e uma vaga em sala de estado maior foi solicitada. Moon foi condenado em de 2019 a 23 anos e quatro meses de prisão pela morte do empresário e tentativa de homicídio de outras duas pessoas.

O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida, expediu mandado de prisão contra o PRF na sexta-feira (22).

CRIME

Na madrugada do dia 31 de dezembro de 2016, por volta das 5h40, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, esquina com a Rua 26 de Agosto, o policial atirou no empresário e tentou matar outras duas pessoas. Moon se deslocava para o trabalho em Corumbá, conduzindo o veículo Pajero TR4, enquanto a vítima dirigia a camionete Toyota Hilux, acompanhada das vítimas, no banco traseiro, e também no banco ao lado do motorista.