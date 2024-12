Rapaz morre em Corumbá; policiais suspeitam de estupro

Um rapaz, de 28 anos, morreu ontem (17), no hospital, dois dias após ser socorrido com sangramento, em Corumbá. A suspeita é que ele tenha sido vítima de estupro, visto que no quarto do hotel onde estava hospedado com o irmão, havia um pedaço de cabo de rodo quebrado.

Conforme informações, o irmão da vítima relatou aos policiais que ele estava trabalhando no último domingo (15), e que o rapaz informou para ele que caiu no banheiro, pois teria ingerido bebida alcoólica, mas que já havia sido atendido no pronto-socorro e ficado com algumas lesões.

Ao retornar para a hospedagem, viu que o irmão estava sendo levado para o banheiro por colegas de serviço e quando entrou, encontrou o rapaz no chão com lesões pelo corpo e muito sangue no vaso sanitário.

O homem levou o irmão para atendimento médico e lá foi informado que possivelmente o rapaz teria usado drogas. Além disso, exames médicos apontaram lesões graves no ânus do rapaz, o que levantou a suspeita de estupro.

A Polícia Civil da 1ª Delegacia investiga o caso e encaminhou para perícia o cabo de rodo encontrado no hotel pelo irmão da vítima.

Os dois vieram do Maranhão para trabalhar em uma empresa de mineração em Corumbá.

