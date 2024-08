Rapaz morre após capotar veículo na BR-316

O jovem teria perdido o controle do veículo pertencente a empresa que trabalhava e capotado na noite de sábado (17)

Um rapaz, de 29 anos, morreu na madrugada de ontem (18), após capotar o carro na MS-316, em Aparecida do Taboado.

Segundo informações, o jovem teria perdido o controle do veículo pertencente a empresa que trabalhava e capotado na noite de sábado (17), destruindo o muro e o portão de uma residência próxima a rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o rapaz ao hospital do município, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou falecendo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram