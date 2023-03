Quinta-feira será sol e possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23) indica sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas fracas no Estado. A meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas de maior intensidade, principalmente para as regiões norte e pantaneira.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica é o que causa essas instabilidades.

Para Campo Grande, a previsão é de clima ensolarado, mas chuvas fracas e isoladas não estão descartadas. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. Iguatemi registra mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas, a previsão é de sol com nuvens durante o dia, a mínima será de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, as chuvas fracas continuam. A mínima prevista em Corumbá é de 23°C e a máxima é de 30°C. Aquidauana atinge 22ºC de mínima e 33°C de máxima.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é valido principalmente para a região centro norte do Estado e é valido até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado.