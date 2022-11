Quinta-feira será estável, com mínima de 9°C em MS

A sensação de frio deve continuar em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (03), com temperatura mínima de 9°C em Ponta Porã, na região de fronteira. O tempo será estável, sem previsão de chuva, com sol e variação da nebulosidade. Os ventos seguem entre 40 a 60 km, com baixa umidade relativa do ar.

Por volta das 5h aos termômetros ainda registravam baixas temperaturas, com 9ºC em Amambai, 11ºC em Sidrolândia e São Gabriel do Oeste, e 12ºC em Sete Quedas, Iguatemi e Campo Grande, segundo o meteorologista Natálio Abrhão.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este avanço do ar frio é impulsionado por um sistema de alta pressão pós-frontal. Na Capital a variação da temperatura será de 12°C e 22°C. Já em Dourados ficará entre 12°C e 23°C.

Para região do Pantanal, Corumbá terá mínima de 14°C e máxima de 26°C. Ponta Porã, na região de fronteira, terá mínima de 9°C, com máxima de 22°C. No extremo sul do Estado, em Iguatemi, a mínima será de 11°C e máxima de 23°C. Já em Três Lagoas a variação fica entre 13°C e 22°C. Coxim terá máxima de 24°C e mínima de 13°C.