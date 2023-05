Quinta-feira será de queda nas temperaturas e sem chuva para MS

O dia amanheceu gelado em vários municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul, que registraram mínimas abaixo de 10ºC. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), após a passagem da frente fria, ocorre queda mais acentuada das temperaturas, com valores que variam entre 14°C e 16°C, principalmente para a região Sul do Estado.

Em Campo Grande, a mínima registrada logo pela manhã foi de 17ºC e a máxima não deve passar dos 27ºC, sendo que na sexta-feira (12) a mínima será de 13ºC.

Os termômetros marcaram nesta manhã 8ºC em Dourados; 10ºC em Paranhos; 11ºC em Iguatemi, Sete Quedas e Aral Moreira; 12ºC em Ponta Porã, Mundo Novo, Itaquiraí e Eldorado; e 14ºC em Ivinhema e Maracaju.

No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 15ºC e máxima de 26ºC; Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima de 26°C. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 20°C e máxima de 30°C.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 20ºC e a máxima de 29ºC; em Corumbá, mínima de 20°C e máxima de 26°C. Em Porto Murtinho, a mínima será de 19°C e máxima de 24°C. No Norte, Coxim com mínima de 22ºC e a máxima atinge os 31°C; Camapuã com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

