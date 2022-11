Quinta-feira será de chuva, com máxima de até 38°C em MS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (10) indica chuva em todas as regiões do Estado, de intensidade moderada e forte, com possibilidade de tempestades acompanhada de raios, rajadas de evento e até queda de granizo em alguns locais isolados. Já a temperatura pode chegar até 38°C na região do Pantanal.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) em grande parte do Estado as rajadas de vento podem ficar entre 40 a 60 km por hora, podendo chegar a 70 (km/h). As mínimas ficam entre 18°C e 20°C e máximas variam de 35°C até 38°C no Estado.

Em Campo Grande a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 35°C. Já em Dourados fica entre 19°C e 36°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, a temperatura varia entre 24°C (mínima) e 37°C (máxima). Três Lagoas apresenta mínima de 21°C e máxima de 38°C. Nas quatro cidades há probabilidade de chuva.

Na região Norte, em Coxim, a máxima poderá chegar a 37°C, com mínima de 22°C. Já Ponta Porã vai variar entre 20°C (mínima) e 34°C (máxima). No extremo sul do Estado, em Iguatemi, a mínima será de 18°C e máxima de 34°C.