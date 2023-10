Quinta-feira será de calor e possibilidade de chuva na região sudoeste de MS

Devido a aproximação de uma frente fria, juntamente ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, há aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas para esta quinta-feira (22), com destaque para as regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas se elevam gradativamente no Estado. Na região pantaneira, mínima de 22°C em Corumbá e de 20°C em Aquidauana e máxima de 29°C nesses municípios. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 27°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 17°C e 31°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 15°C pela manhã e 29°C durante a tarde.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 28°C; em Dourados, a temperatura varia entre 17°C e 26°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 18°C na manhã e 26°C durante a tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 18°C e atinge os 24 °C nos períodos mais quentes; no Cone-sul, Iguatemi terá 17 °C de mínima e 24°C de máxima.

Inverno

A previsão do Cemtec para o inverno deste ano é de uma temporada com temperaturas acima da média histórica e com chuvas presentes. Haverá quedas na temperatura, porém, entre os meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado. Segundo dados estatísticos dos últimos 30 anos, as médias esperadas para a maior parte do Estado variam entre 20°C e 22°C graus, ou seja, em um dia pode haver mínima de 10°C e máxima de 30°C. Para a região pantaneira, há uma variação diferente e deve alternar entre 26°C e 28°C.

Com informações da repórter Brenda Leitte.