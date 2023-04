Quinta-feira amanhece com nebulosidade e temperaturas amenas

A meteorologia indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (27), devido ao avanço de uma massa de ar mais seca. Além disso, podem ocorrer chuvas isoladas, com destaque na região Centro-Norte do Estado. Na região Sul, a frente fria irá causar uma leve queda das temperaturas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que, em Campo Grande, a mínima será 20°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, mínima de 18ºC e máxima de 27°C.

No Sul, os termômetros de Ponta Porã marcam mínima de 18°C e máxima de 26°C; em Iguatemi, mínima de 17°C e a máxima chega aos 27°C. No Leste do Estado, Anaurilândia fica com mínima de 19ºC e máxima de 27°C.

No Pantanal e no Norte do Estado, as temperaturas serão mais elevadas. Corumbá registra mínima de 23° e máxima de 30°C; Aquidauana com mínima de 21°C e máxima de 30°C. Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 31°C. No Bolsão, Três Lagoas fica com mínima de 20°C e máxima de 29°C.