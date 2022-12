Quilo da banana tem variação de 125% entre os supermercados

[Texto: Por Evelyn Thamaris, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Maior valor encontrado é de R$ 11,98, mostra pesquisa

Com valores elevados, a banana-nanica teve variação de 125% entre seis supermercados visitados em Campo Grande. O quilo da fruta foi encontrado entre R$ 5,39 e R$ 11,98. Os dados fazem parte da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado.

Continuando no setor de hortifrútis, a cebola segue na mesma tendência, com preços praticados entre R$ 5,99, no Assaí, e R$ 11,98, no Nunes, com diferença de 100% entre os comércios pesquisados. Já o custo médio é de R$ 8,96 o quilo.

O quilo do tomate obteve variação de 83,50%, no qual o quilo é comercializado com valores que vão de R$ 4,79 (Assaí) a R$ 8,79 (Nunes). A média de gasto para o consumidor é de R$ 6,63 por quilo.

Mantimentos

A dupla dinâmica, arroz e feijão, segue com estabilidade nos preços, sendo que o arroz de 5 kg (Tio Lautério) é vendido entre R$ 18,90, no Pires, e R$ 19,95, no Comper, tendo diferença de 5,56%.

A média obtida para o produto chegou a R$ 19,16. Já o feijão de 1 kg, da marca Bem Te Vi, conta com média de R$ 7,62, em que os valores vão de R$ 7,49 no local mais em conta a R$ 7,89 no mais elevado.

O óleo de soja Concórdia, de 900 ml, pode ser comprado entre R$ 7,59 (Assaí) e R$ 7,99 (Nunes), tendo diferença de 5,27%. O custo médio calculado é de R$ 7,81.

O açúcar refinado de 1 kg (União) foi cotado a R$ 5,35 no Assaí, e R$ 6,35 no Pires. O percentual de variação é de 18,69%.

O cafezinho é bom, mas não está barato. Para o consumidor adquirir 500 gramas será necessário desembolsar entre R$ 15,49, no Fort Atacadista, e R$ 18,90, no Pires (22%). O preço médio obtido é de R$ 17,38.

O leite integral, caixa de 1 litro (Italac), tem o menor preço (R$ 4,15) praticado no Assaí, ao passo que o maior (R$ 5,89) está no mercado Pires. Variação com percentual de 41,98% e custo médio R$ 5,13.

O pão de fôrma, da Saborzitos, é comercializado com valores que vão desde R$ 5,89, no Fort Atacadista, até R$ 9,79, no Nunes (66,21%). A média de gasto do campo-grandense será de R$ 5,13 para a unidade do produto.

O corte coxão mole vendido a vácuo conta com valores entre R$ 28,90 e R$ 45,98 (59,09%). Os preços são encontrados, respectivamente, no Pires e no Comper, com precificação média de R$ 38,42.

Higiene e limpeza

No setor de higiene e limpeza, o papel higiênico permanece como campeão de elevação de preços. O pacote da marca Neve, com 12 rolos, está disponível entre R$ 23,90 e R$ 30,69 (71,11%). A média de gasto chegou a R$ 26,81.

O sabão em pó Omo, de 1,6 kg, conta com variação de 50,70%, contando com valores que vão de R$ 19,90 a R$ 29,90. O preço médio ficou em R$ 23,55.

O creme dental, da marca Colgate, está com menor preço no Fort, sendo vendido a R$ 2,27, e o maior no Nunes, por R$ 3,99. A variação obtida entre os comércios cotados é de 35,43%. Para o consumidor será necessário um gasto médio de R$ 4,67.