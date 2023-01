Quarta-feira será marcada por sol entre nuvens e chuvas isoladas

O sol entre nuvens deve predominar em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (25), de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Porém, mesmo com o calor, a meteorologia ainda indica pancadas de chuvas nas regiões Oeste e Centro-Norte do Estado.

Ainda segundo o Cemtec, as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a convergência de umidade e aquecimento diurno. Para a Capital, espera-se mínima de 22°C e máxima de 32°C. Em Dourados, a máxima pode atingir 33°C.

Nas regiões Cone-sul, Bolsão e Leste do Estado, as temperaturas serão as maiores desta quarta-feira: 34°C. Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 21°C e a máxima atinge 31°C.

Na região pantaneira e no Norte, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C e as máximas entre 31°C e 33°C. Os ventos pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue até o fim da manhã de hoje com o alerta para chuvas intensas em parte de Mato Grosso do Sul, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

O aviso é válido para Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora.

