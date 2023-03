Quarta-feira será de sol e máxima acima de 30ºC em MS

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22) em Mato Grosso do Sul indica sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas fracas. Podem ocorrer chuvas mais fortes nas regiões norte e pantaneira.

As instabilidades são causadas pelo transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ao longo da semana os modelos de previsão numérica indicam uma redução do volume das chuvas em comparação com as últimas semanas.

Na Capital, o céu amanhece limpo, mas há previsão para períodos nublados durante a tarde. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. No sul do Estado, mínimas de 20°C e máxima de 32°C. No leste e no Bolsão, as mínimas ficam em torno de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 22° e a máxima é de 28°C, com chuvas fracas ao longo do dia. Aquidauana deve atingir 30°C de máxima. Em Porto Murtinho, a máxima deve atingir 30°C.

Mesmo com a chegada do outono, as chuvas seguem presentes em Mato Grosso do Sul, principalmente no fim da tarde. De acordo com prognóstico do meteorologista Nathálio Abrahão, os primeiros dias da nova estação ainda terão características do verão, com chuva, calor e umidade elevados. Além disso as máximas continuam acima dos 30ºC e a umidade relativa do ar acima de 65%.