Quarta-feira será de dia encoberto e possibilidade de chuva em MS

A previsão meteorologica para esta quarta-feira (26), indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. O Estado também segue sob o alerta de tempestades do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região Sul do Estado. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria e deslocamento de cavados.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 22°C e máxima de 31°C; Aquidauana com mínima de 21°C e máxima de 30°C. No Norte, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 32°C. No Bolsão, Paranaíba terá 20°C de mínima e máxima de 29°C.

Em Campo Grande, o dia começa com a mínima de 20°C e atinge a máxima de 28°C. Em Dourados, mínima de 19ºC e máxima de 27°C. No Sul, os termômetros de Ponta Porã e Iguatemi marcam mínima de 19°C e a máxima chega aos 26°C. No Leste do Estado, Anaurilândia fica com mínima de 20ºC e máxima de 27°C.

Alerta

O Inmet (Insituto Nacional de Meterologia) segue com dois alertas de chuva para Mato Grosso do Sul, com validade até o fim da manhã de quinta-feira (27). O primeiro alerta, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Já o alerta laranja, de perigo, avisa para a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo, para as regiões Leste e do Bolsão

