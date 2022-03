Quarta-feira de cinzas terá variação de nebulosidade e pancadas de chuva

A quarta-feira (2) de cinzas será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. O dia terá variação de nebulosidade, com chance de pancadas de chuva que podem ser de intensidade moderada a forte principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira.

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o deslocamento de um cavado em médios níveis, associado ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade, e aquecimento diurno vão reforçar as instabilidades no Estado.

Nos municípios das regiões leste e nordeste do Estado, o Cemtec indica tempo fica firme com previsão para temperaturas elevadas que podem atingir valores de até 36°C e umidade relativa do ar com valores entre 20-40%.

Especialistas recomendam aumentar a ingestão de líquidos, evitar exposição e prática de atividade física nas horas mais quentes do dia, umidificar ambientes, e redobrar atenção com crianças e idosos.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimadas pela equipe do Cemtec para esta quarta-feira.