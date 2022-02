Quarta-feira amanhece nublada, mas meteorologia indica sol, muito calor e pouca chuva

Nesta quarta-feira (23) as condições seguem bastante características do verão, com sol brilhando forte entre poucas nuvens ao longo de todo dia, e chance de pancadas fracas e isoladas de chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que o tempo quente e seco é consequência de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis, que funciona como uma tampa e dificulta a formação de nuvens em grande parte do Estado.

Porém, pancadas de chuva e tempestades isoladas ainda podem ocorrer devido ao aquecimento diurno. A parte norte do Estado pode registrar tempo abafado e tempestades acompanhadas de raios, em consequência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Nesta quarta as temperaturas tendem a registrar mínimas entre 21°C a 24°C e máximas entre 30°C a 37°C no Estado. Com as temperaturas elevadas e o tempo fica bastante abafado durante a tarde, e os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 50-30%.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e alguns municípios do Estado.